Заседания правительства Рязанской области будут проходить с использованием планшетов. Об этом сказал губернатор Николай Любимов, сообщили на
Глава региона отметил, что пока заседания с использованием электронных гаджетов проходят в тестовом режиме, но «впоследствии такая форма станет нормой».
«Мы постепенно переходим к электронному документообороту и в последующем будем полностью избавляться от бумаг в работе, — сказал Любимов.
До 30 апреля все сотрудники министерств и ведомств должны пройти регистрацию на портале правительства Рязанской области.