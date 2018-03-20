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13:52, 20 марта 2018 358
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Заседания правительства Рязанской области будут проходить с использованием планшетов

Заседания правительства Рязанской области будут проходить с использованием планшетов

Заседания правительства Рязанской области будут проходить с использованием планшетов. Об этом сказал губернатор Николай Любимов, сообщили на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что пока заседания с использованием электронных гаджетов проходят в тестовом режиме, но «впоследствии такая форма станет нормой».

«Мы постепенно переходим к электронному документообороту и в последующем будем полностью избавляться от бумаг в работе, — сказал Любимов.

До 30 апреля все сотрудники министерств и ведомств должны пройти регистрацию на портале правительства Рязанской области.


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