За год рязанские хирурги вживили более 400 кардиостимуляторов

За 2017 год рязанские хирурги вживили более 400 кардиостимуляторов. Об этом сообщила ГТРК «Ока».
«В прошлом году мы провели 405 операций. Это больше чем было за последние четыре года почти на 30 процентов», — рассказал хирург рязанского кардиодиспансера Сергей Потехинский.
В сюжете отмечается, что за последние годы изменились технологии работы с кардиостимуляторами. Современный рентгенохирургический метод позволяет без риска имплантировать аппарат. Противопоказаний практически нет, потому количество операций растет с каждым годом.
Завотделением Юрий Шитов уточнил, что в среднем кардиостимуляторы работают шесть-семь лет. «Все зависит от пациента. Были случаи, что техника нормально функционирует и 25 лет», — подчеркнул он.
Тем людям, у кого установлен кардиостимулятор, необходимо раз в год бывать у врача для диагностики аппарата.