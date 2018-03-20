Во вторник в Соколовке отключили воду

Во вторник, 20 марта, в Соколовке отключили воду. Об этом сообщили на
Водоснабжения не будет до 16:00 в частном секторе в Соколовке, а также в домах по улице Заречной.
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Во вторник, 20 марта, в Соколовке отключили воду. Об этом сообщили на
Водоснабжения не будет до 16:00 в частном секторе в Соколовке, а также в домах по улице Заречной.
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.