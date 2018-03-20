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10:51, 20 марта 2018 260
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Во вторник в Соколовке отключили воду

Во вторник в Соколовке отключили воду

Во вторник, 20 марта, в Соколовке отключили воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации Рязани.

Водоснабжения не будет до 16:00 в частном секторе в Соколовке, а также в домах по улице Заречной.


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