В Рязань приехал ученик Андрея Тарковского Арво Ихо

В Рязань приехал эстонский кинорежиссер Арво Ихо. Горожане пообщались с учеником Андрея Тарковского во вторник, 20 марта, в ТЦ «Круиз».
На встрече говорили о работе эстонца в фильме «Сталкер» и создании крупнейшей в Северной Европе кинематографической школы. Гости, в числе которых был глава областного минкульта Виталий Попов, также посмотрели фильм «Игры для детей школьного возраста», собравший семь международных премий.
Зампред регионального правительства Лариса Крохалева подарила режиссеру «рязанский сувенир» — «Есенинскую энциклопедию».
Арво Ихо в Рязань пригласила организатор просветительского проекта «Океан Солярис — острова памяти» Ирина Нечаева. Эстонский кинорежиссер привез с собой фотовыставку «Зона сталкера». Ее откроют в среду, 21 марта, в выставочном зале на улице Грибоедова.
Проекту Нечаевой в этом году исполнится пять лет. Для участия в нем в Рязань приезжали артист и кинорежиссер Николай Бурляев, актриса Наталья Бондарчук и композитор Эдуард Артемьев.