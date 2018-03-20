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19:55, 20 марта 2018 253
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В Рязань приехал ученик Андрея Тарковского Арво Ихо

В Рязань приехал ученик Андрея Тарковского Арво Ихо

В Рязань приехал эстонский кинорежиссер Арво Ихо. Горожане пообщались с учеником Андрея Тарковского во вторник, 20 марта, в ТЦ «Круиз».

На встрече говорили о работе эстонца в фильме «Сталкер» и создании крупнейшей в Северной Европе кинематографической школы. Гости, в числе которых был глава областного минкульта Виталий Попов, также посмотрели фильм «Игры для детей школьного возраста», собравший семь международных премий.

Зампред регионального правительства Лариса Крохалева подарила режиссеру «рязанский сувенир» — «Есенинскую энциклопедию».

Арво Ихо в Рязань пригласила организатор просветительского проекта «Океан Солярис — острова памяти» Ирина Нечаева. Эстонский кинорежиссер привез с собой фотовыставку «Зона сталкера». Ее откроют в среду, 21 марта, в выставочном зале на улице Грибоедова.

Проекту Нечаевой в этом году исполнится пять лет. Для участия в нем в Рязань приезжали артист и кинорежиссер Николай Бурляев, актриса Наталья Бондарчук и композитор Эдуард Артемьев.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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