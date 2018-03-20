Студенты рязанского «Сельхоза» победили во всероссийском конкурсе выпускных работ

С 14 по 16 марта в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел заключительный тур всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
В этом году на конкурс заявили 65 работ из 17 вузов России, еще одну работу представил вуз Кыргызстана.
Выпускники автодорожного факультета «Сельхоза» стали победителями и призерами в четырех номинациях: они получили три первых места и одно второе.