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12:54, 20 марта 2018 140
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Рязанская область будет сотрудничать с Китаем

Рязанская область будет сотрудничать с Китаем

Фото: Pixabay.com

Рязанская область договорилась о сотрудничестве с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом во вторник, 20 марта, заявил губернатор Николай Любимов, сообщает сайт регионального правительства.

«Будем налаживать сотрудничество с Китаем по всем возможным направлениям, в первую очередь в АПК, промышленном комплексе и, надеюсь, добьемся в перспективе неплохих результатов в совместной работе», — рассказал Любимов.

По словам губернатора, в апреле в Рязанскую область приедет посол Китая в России. Также в посольстве республики в Москве планируют провести презентацию Рязанской области.

Любимов отметил, что в день выборов в регионе работало достаточно иностранных наблюдателей, в том числе глава миссии наблюдателей от ШОС Рашид Алимов.


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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