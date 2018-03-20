Рязанская область будет сотрудничать с Китаем

Рязанская область договорилась о сотрудничестве с Китаем и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Об этом во вторник, 20 марта, заявил губернатор Николай Любимов,
«Будем налаживать сотрудничество с Китаем по всем возможным направлениям, в первую очередь в АПК, промышленном комплексе и, надеюсь, добьемся в перспективе неплохих результатов в совместной работе», — рассказал Любимов.
По словам губернатора, в апреле в Рязанскую область приедет посол Китая в России. Также в посольстве республики в Москве планируют провести презентацию Рязанской области.
Любимов отметил, что в день выборов в регионе