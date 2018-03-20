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10:10, 20 марта 2018 565
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Рязанца задержали за ограбление магазинов, парикмахерских и пиццерии

Рязанца задержали за ограбление магазинов, парикмахерских и пиццерии

В Рязани задержали подозреваемого в серии краж из магазинов, парикмахерских и пиццерии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что злоумышленник грабил заведения в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города. С помощью отвертки он взламывал пластиковые двери и окна и забирал деньги, ноутбуки и продукты. Самая крупная украденная сумма составила 70 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к ограблениям причастен ранее судимый за аналогичные преступления 39-летний рязанец. Его разыскали и задержали.

По 19 эпизодам возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158, части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.


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