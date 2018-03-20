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16:49, 20 марта 2018 578
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Пожизненно осужденному вынесут приговор за убийство рязанского криминального авторитета

Пожизненно осужденному вынесут приговор за убийство рязанского криминального авторитета

Пожизненно осужденному вынесут приговор за убийство рязанского криминального авторитета. Инцидент в камере СИЗО №1 города Владимира произошел 4 февраля 2017 года, пишет «Зебра-ТВ».

Джафара Мирзоева осудили на убийства, совершенные в составе этнической банды «черных риелторов». Находясь в камере в ожидании решения по аппеляции, он убил своего сокамерника — 30-летнего уроженца Рязанской области.

Погибший был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. В сообщении отметили, что он «требовал от „коллег“ по камере соответствующего к себе уважения, воздействуя на сокамерников в том числе с применением насилия».

«Мирзоев мириться с таким положением вещей не стал». По версии следствия, он нанес удары «авторитетному» сокамернику ручкой, карандашом и лезвием бритвы, а затем задушил его простынью.

К пожизненному сроку Мирзоева добавится «криминальное продолжение» в камере следственного изолятора. Его будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ.


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