Пожизненно осужденному вынесут приговор за убийство рязанского криминального авторитета. Инцидент в камере СИЗО №1 города Владимира произошел 4 февраля 2017 года, пишет «
Джафара Мирзоева осудили на убийства, совершенные в составе этнической банды «черных риелторов». Находясь в камере в ожидании решения по аппеляции, он убил своего сокамерника — 30-летнего уроженца Рязанской области.
Погибший был неоднократно судим за особо тяжкие преступления. В сообщении отметили, что он «требовал от „коллег“ по камере соответствующего к себе уважения, воздействуя на сокамерников в том числе с применением насилия».
«Мирзоев мириться с таким положением вещей не стал». По версии следствия, он нанес удары «авторитетному» сокамернику ручкой, карандашом и лезвием бритвы, а затем задушил его простынью.
К пожизненному сроку Мирзоева добавится «криминальное продолжение» в камере следственного изолятора. Его будут судить по части 1 статьи 105 УК РФ.