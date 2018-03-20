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12:04, 20 марта 2018 360
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Касимовцы по сосулькам предсказали затяжную весну

Касимовцы по сосулькам предсказали затяжную весну

Фото: Pixabay.com

Касимовцы по сосулькам предсказали затяжную весну, сообщило издательство «Пресса».

Раньше 20 марта в народе отмечали праздник Павла Капельника. По приметам, если в этот день капель дружная — будет хороший урожай льна.

«Если они (сосульки — прим. ред.) многочисленные и длинные, то весна будет затяжной. Горожане подмечают, что в этом году межсезонье будет долгим. Владельцы зданий в центре города постоянно сбивают сосульки, но они упорно растут», — говорится в сообщении.

Верующие в этом году 20 марта вспоминают сорок мучеников Севастийских. Считается, что на Сороки (народное название дня памяти) приходится вторая встреча весны (первая — 15 февраля, на Сретение).

«По обычаю в этот день пекут из теста 40 „жаворонков“ закликать весну. Если день теплый, то еще 40 дней будут теплыми, если холод, то жди 40 морозных утренников», — добавили в издательстве.


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1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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