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14:04, 20 марта 2018
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Еще одиннадцать зданий признали объектами культурного наследия Рязанской области
Еще одиннадцать зданий ы Рязани признали объектами культурного наследия региона. Об этом
сайт инспекции по охране культурного наследия. сообщил
16 марта на заседании научно-методического совета по историко-культурному наследию Рязанской области в перечень выявленных объектов культурного наследия региона добавили:
«Богадельня Казанского монастыря», конец XIX века (улица Фурманова, дом №68);
«Гостиница Казанского монастыря», 1876 год (улица Фурманова, дом №24);
«Дом эконома Казанского монастыря», первая четверть XIX века (улица Фурманова, дом №25 Б);
«Свечной завод Казанского монастыря», конец XIX в. (улица Фурманова, дом №66);
«Северо-восточный келейный корпус Казанского монастыря», вторая половина XIX века (улица Фурманова, дом №27 А);
«Училище Казанского монастыря», вторая половина XIX века (улица Фурманова, дом №27 Б);
«Надвратный храм в честь иконы Божией Матери „Знамение-Корчемная“ и святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Троицкого монастыря», 1858 год (Московское шоссе, дом №10);
«Сергиевская церковь Троицкого монастыря», 1697, 1752, 1888 год (Московское шоссе, дом №10);
«Трапезный корпус Троицкого монастыря», 1903 год (Московское шоссе, дом №10);
«Городская усадьба А. Козловой», конец XIX века (улица Пожалостина, дома №№ 5, 7);
«Городская усадьба И.А. Соболева (А.С. Попова)», вторая половина XIX- конец XIX веков (улица Щедрина, дома №№19, 21, 23).
Фото группы « » Инспекция по охране ОКН Рязанской области
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