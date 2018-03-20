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14:04, 20 марта 2018 332
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Еще одиннадцать зданий признали объектами культурного наследия Рязанской области

Еще одиннадцать зданий признали объектами культурного наследия Рязанской области

Еще одиннадцать зданий ы Рязани признали объектами культурного наследия региона. Об этом сообщил сайт инспекции по охране культурного наследия.

16 марта на заседании научно-методического совета по историко-культурному наследию Рязанской области в перечень выявленных объектов культурного наследия региона добавили:

  1. «Богадельня Казанского монастыря», конец XIX века (улица Фурманова, дом №68);
  2. «Гостиница Казанского монастыря», 1876 год (улица Фурманова, дом №24);
  3. «Дом эконома Казанского монастыря», первая четверть XIX века (улица Фурманова, дом №25 Б);
  4. «Свечной завод Казанского монастыря», конец XIX в. (улица Фурманова, дом №66);
  5. «Северо-восточный келейный корпус Казанского монастыря», вторая половина XIX века (улица Фурманова, дом №27 А);
  6. «Училище Казанского монастыря», вторая половина XIX века (улица Фурманова, дом №27 Б);
  7. «Надвратный храм в честь иконы Божией Матери „Знамение-Корчемная“ и святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Троицкого монастыря», 1858 год (Московское шоссе, дом №10);
  8. «Сергиевская церковь Троицкого монастыря», 1697, 1752, 1888 год (Московское шоссе, дом №10);
  9. «Трапезный корпус Троицкого монастыря», 1903 год (Московское шоссе, дом №10);
  10. «Городская усадьба А. Козловой», конец XIX века (улица Пожалостина, дома №№ 5, 7);
  11. «Городская усадьба И.А. Соболева (А.С. Попова)», вторая половина XIX- конец XIX веков (улица Щедрина, дома №№19, 21, 23).

Фото группы «Инспекция по охране ОКН Рязанской области»


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