Жителя Шиловского района осудили за незаконное хранение оружия

Житель Шиловского района получил условный срок за незаконное хранение оружия. Об этом сообщил сайт райсуда.
В августе 2017 года мужчина без разрешения и лицензии самостоятельно изготовил огнестрельное оружие по типу дульно-зарядных короткоствольных пистолетов. Он хранил его дома до конца сентября 2017 года, после чего решил отнести изделие в другое место. Подсудимый взял пистолет и, спрятав в рукав куртки, направился по улице.
По пути его остановили полицейские и изъяли оружие. Суд назначил мужчине 3 года и 2 месяца условно с испытательным сроком в полтора года.
Приговор вступил в законную силу.