В Рязанском агроуниверситете обсудили развитие растениеводства региона

В среду, 1 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел областной семинар-совещание, где обсуждали перспективы выращивания зерновых и масличных культур в регионе.
Министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов выразил уверенность, что растениеводство «играет одну из ключевых ролей» в развитии АПК региона.
«Участники семинара обсудили современные агротехнологии, направленные на программирование урожая зерновых культур и повышение качества клейковины. Поговорили об опыте ведущих хозяйств региона в выращивании кукурузы на зерно, масличных культур и сои. Также прозвучали предложения по реализации будущего урожая», — рассказали в пресс-службе университета.
На мероприятии выступили руководители и специалисты ООО «Ока молоко», КФХ ИП Пеньшина С.А. Михайловского района, ОАО «Рязаньагрохим», ООО «Агротехнология», ГК «АгроМастер» ООО МТС «Агро-Альянс», ООО «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод», «Германского Семенного Альянса» и других организаций.