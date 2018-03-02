Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:17, 2 марта 2018 268

В Рязанском агроуниверситете обсудили развитие растениеводства региона

В Рязанском агроуниверситете обсудили развитие растениеводства региона

В среду, 1 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел областной семинар-совещание, где обсуждали перспективы выращивания зерновых и масличных культур в регионе.

Министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов выразил уверенность, что растениеводство «играет одну из ключевых ролей» в развитии АПК региона.

«Участники семинара обсудили современные агротехнологии, направленные на программирование урожая зерновых культур и повышение качества клейковины. Поговорили об опыте ведущих хозяйств региона в выращивании кукурузы на зерно, масличных культур и сои. Также прозвучали предложения по реализации будущего урожая», — рассказали в пресс-службе университета.

На мероприятии выступили руководители и специалисты ООО «Ока молоко», КФХ ИП Пеньшина С.А. Михайловского района, ОАО «Рязаньагрохим», ООО «Агротехнология», ГК «АгроМастер» ООО МТС «Агро-Альянс», ООО «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод», «Германского Семенного Альянса» и других организаций.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:38, 2 марта 2018
Любимов открыл начальную школу с «зимним садом» в Александро-Невском. Фото
17:59, 2 марта 2018
За год 86 рязанцев отравились «спайсами»
17:53, 2 марта 2018
«Вы еще тут рыдать будете». Жюри «Comedy Баттл» на ТНТ похвалило рязанского комика
17:33, 2 марта 2018
Жителя Шиловского района осудили за незаконное хранение оружия
17:17, 2 марта 2018
В Рязанском агроуниверситете обсудили развитие растениеводства региона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 661
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 858
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 364
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 363
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:49, 28 февраля 2018 17 835
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум