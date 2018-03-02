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22:16, 2 марта 2018 309
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Трамп продлил санкции против России

Трамп продлил санкции против России

Американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за кризиса на Украине, передает ТАСС.

По словам Трампа, он пришел к выводу, что ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».

Напомним, США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав с присоединением Крыма, а затем с конфликтом на Донбасе. В ответ РФ запретила ввоз продовольствия из стран ЕС и других государств, поддержавших санкции.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и настаивает, что процедура возвращения Крыма соответствует международным нормам.


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