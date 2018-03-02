Трамп продлил санкции против России

Американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за кризиса на Украине, передает
По словам Трампа, он пришел к выводу, что ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».
Напомним, США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав с присоединением Крыма, а затем с конфликтом на Донбасе. В ответ РФ запретила ввоз продовольствия из стран ЕС и других государств, поддержавших санкции.
При этом в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и настаивает, что процедура возвращения Крыма соответствует международным нормам.