Шиловец убил пьяную сожительницу ударом ногой по голове

Житель Шиловского района убил сожительницу, ударив ее ногой по голове. Инцидент произошел в мае 2017 года, сообщила
Установлено, что мужчина был пьян, когда увидел подругу, также употреблявшую алкоголь. Женщина стояла перед сожителем на крыльце дома, и тот ударил ее ногой по голове. После этого пострадавшая упала на землю, где позже скончалась.
Суд признал подозреваемого виновным в преступлении, предусмотренным частью 4 статьи 111 УК РФ. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляцию, поданную осужденным, не удовлетворили. Приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу.