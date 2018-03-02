Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 2 марта 2018 474
 0    0

Шиловец убил пьяную сожительницу ударом ногой по голове

Шиловец убил пьяную сожительницу ударом ногой по голове

Житель Шиловского района убил сожительницу, ударив ее ногой по голове. Инцидент произошел в мае 2017 года, сообщила пресс-служба райсуда.

Установлено, что мужчина был пьян, когда увидел подругу, также употреблявшую алкоголь. Женщина стояла перед сожителем на крыльце дома, и тот ударил ее ногой по голове. После этого пострадавшая упала на землю, где позже скончалась.

Суд признал подозреваемого виновным в преступлении, предусмотренным частью 4 статьи 111 УК РФ. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляцию, поданную осужденным, не удовлетворили. Приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:48, 2 марта 2018
Шиловец убил пьяную сожительницу ударом ногой по голове
12:29, 2 марта 2018
В Рязани ищут очевидцев наезда на пенсионерку
11:26, 2 марта 2018
В Рязани эвакуировали школу
9:21, 2 марта 2018
Выехавшая на перекресток «Приора» устроила ДТП в Александро-Невском районе
8:22, 2 марта 2018
В ночь на пятницу в Шиловском районе сгорела квартира в жилом доме
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Ипотека без прикрас

Ипотека без прикрас

Как взять кредит на покупку жилья и не сесть в лужу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 661
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 858
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 364
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 362
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:49, 28 февраля 2018 17 835
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум