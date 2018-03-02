«Северная компания» показала будущий интерьер подъездов новостройки на улице Горького

Один из крупнейших застройщиков Рязани показал, как будут выглядеть интерьеры подъездов новостройки на улице Горького. Изображения просторных и светлых холлов опубликованы пресс-службой «
«Утонченному дизайну холлов сопутствуют современные тенденции в подборе материалов — экологичных и высококачественных. Обилие гладких поверхностей визуально увеличит и без того просторные помещения… Практически во всех своих новостройках „Северная компания“
Застройщик утверждает, что именно забота о функциональном удобстве и эстетическом комфорте клиентов помогала