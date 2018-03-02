Рязанских полицейских наградят за отказ от взятки

В Рязани пьяный водитель попытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщили на
В четверг, 1 марта, сотрудники полиции остановили нетрезвого 62-летнего мужчину за рулем автомобиля. Раннее в этот же день они его встречали рядом с рюмочной.
Участковые сели в салон автомобиля и проинформировали водителя о том, что, управляя в нетрезвом виде машиной, он совершает правонарушение, за которое грозит штраф и лишение водительских прав. Рязанец пытался дать 35 тысяч рублей полицейскому, чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Полицейские зафиксировали дачу взятки должностному лицу и передали материалы в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Руководство УМВД России по Рязанской области наградит участковых уполномоченных полиции, которые отказались от взятки и изобличили злоумышленника.