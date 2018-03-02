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14:25, 2 марта 2018 1 006
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Рязанские пожарные опубликовали фоторепортаж с учений во Дворце молодежи

Рязанские пожарные опубликовали фоторепортаж с учений во Дворце молодежи

Рязанские пожарные и спасатели поучаствовали в антитеррористических учениях. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Учения прошли во Дворце молодежи в среду, 28 февраля. Пожарные ликвидировали условное загорание и «спасли» людей.

«Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма», — отметили в сообщении.


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