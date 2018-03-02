Рязанские пожарные опубликовали фоторепортаж с учений во Дворце молодежи

Рязанские пожарные и спасатели поучаствовали в антитеррористических учениях. Об этом сообщила
Учения
«Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма», — отметили в сообщении.
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Рязанские пожарные и спасатели поучаствовали в антитеррористических учениях. Об этом сообщила
Учения
«Учение продемонстрировало готовность привлекаемых сил и средств к пресечению акта терроризма», — отметили в сообщении.
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В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.