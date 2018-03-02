Рязанские полицейские задержали наркодилеров. Об этом сообщили на
Оперативники УНК УМВД выявили, что в регион планируется ввоз крупной партии наркотических средств синтетического происхождения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на окраине города задержали 20-летнего рязанца. В салоне его «четырнадцатой» обнаружили несколько контейнеров с порошком и пастообразным веществом.
В это же время в Рязани полицейские нашли пакеты с пастообразным веществом в квартире, арендуемой 27-летним жителем соседнего региона.
Экспертиза установила, что старший из злоумышленников незаконно хранил более двух граммов наркотиков, а младший — более 942 граммов.
По предварительной информации, рязанец приехал на автомобиле в условленное место и забрал из тайника-«закладки» оптовую парию наркотиков, которую для него из соседнего региона привез и спрятал «курьер» — старший из задержанных злоумышленников.
В дальнейшем рязанец должен был расфасовать оптовую партию на более мелкие и распространить в Рязанской области.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которым им грозят сроки до десяти и до 20 лет соответственно. Подозреваемых взяли под стражу.