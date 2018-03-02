Рязанцев пригласили на день открытых дверей в новую клинику лечения позвоночника и суставов «ДЭМА». Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00 субботы, 3 марта.
Для посетителей подготовили бесплатные консультации специалистов, пробные занятия в зале физической реабилитации, а также скидки на все услуги при оплате в день открытых дверей.
Главный приз, который рязанцы смогут получить в этот день, — полный цикл занятий бесплатно.
Предварительно записаться на день открытых дверей можно по телефону
Напомним, в клинике лечат неврологические, травмотологические и ортопедические, ревматологические, эндокринные заболевания, а также проводят физическую реабилитацию.