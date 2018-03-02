Роспотребнадзор предупредил о новой волне птичьего гриппа по всему миру. В январе 2018 года восемь стран были поражены вспышками среди домашней птицы, сообщили на
«По сравнению с первой волной (с 2005 по 2012 годы) развивающаяся в настоящее время отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4). Текущей панэпизоотией охвачены все континенты. Погибло около 120 миллионов голов птицы. В 68 странах наблюдалась хотя бы одна вспышка гриппа птиц. Такие штаммы, как H5N1, H5N2 и H5N8 сегодня являются обычными для этих стран», — отметили на сайте ведомства.
Особо опасные для человека вирусы гриппа птиц были выделены в Китае и в некоторых регионах Азии и Африки.
В Тайвани зарегистрировано четыре вспышки у домашних кур и гусей. «Из 30 767 голов птицы в результате вспышек погибло 1321, остальные были уничтожены в целях предотвращения распространения эпизоотии», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В сообщеинии отметили, что 25 февраля центральный ветеринарный институт Голландии сообщил о вспышке гриппа на трех фермах, в результате чего было уничтожено 36 тысяч голов птицы