Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:22, 2 марта 2018 1 189
 0    0

Роспотребнадзор предупредил о новой волне птичьего гриппа по всему миру

Роспотребнадзор предупредил о новой волне птичьего гриппа по всему миру

Роспотребнадзор предупредил о новой волне птичьего гриппа по всему миру. В январе 2018 года восемь стран были поражены вспышками среди домашней птицы, сообщили на сайте ведомства.

«По сравнению с первой волной (с 2005 по 2012 годы) развивающаяся в настоящее время отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4). Текущей панэпизоотией охвачены все континенты. Погибло около 120 миллионов голов птицы. В 68 странах наблюдалась хотя бы одна вспышка гриппа птиц. Такие штаммы, как H5N1, H5N2 и H5N8 сегодня являются обычными для этих стран», — отметили на сайте ведомства.

Особо опасные для человека вирусы гриппа птиц были выделены в Китае и в некоторых регионах Азии и Африки.

В Тайвани зарегистрировано четыре вспышки у домашних кур и гусей. «Из 30 767 голов птицы в результате вспышек погибло 1321, остальные были уничтожены в целях предотвращения распространения эпизоотии», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В сообщеинии отметили, что 25 февраля центральный ветеринарный институт Голландии сообщил о вспышке гриппа на трех фермах, в результате чего было уничтожено 36 тысяч голов птицы


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:45, 2 марта 2018
Пропавшего дальнобойщика нашли пьяным в придорожном кафе
19:39, 2 марта 2018
На встрече с волонтерами из штаба Путина Стас Михайлов рассказал, почему стал доверенным лицом 1
19:17, 2 марта 2018
В еще одном рязанском райцентре в этом году построят новый ФОК
18:38, 2 марта 2018
Любимов открыл начальную школу с «зимним садом» в Александро-Невском. Фото
17:59, 2 марта 2018
За год 86 рязанцев отравились «спайсами»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Ипотека без прикрас

Ипотека без прикрас

Как взять кредит на покупку жилья и не сесть в лужу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 672
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 937
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 448
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 436
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:49, 28 февраля 2018 17 896
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум