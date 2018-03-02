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17:24, 2 марта 2018 517
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Путин продлил «дачную амнистию» еще на два года

Путин продлил «дачную амнистию» еще на два года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальное жилое строительство (так называемой «дачной амнистии») до 1 марта 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, «дачную амнистию» приняли в 2006 году, когда ввели упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. Завершиться она должна была 1 марта 2018 года.

Одобренный закон также продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки) в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на них.


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