Путин продлил «дачную амнистию» еще на два года

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий срок действия упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальное жилое строительство (так называемой «дачной амнистии») до 1 марта 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, «дачную амнистию» приняли в 2006 году, когда ввели упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. Завершиться она должна была 1 марта 2018 года.
Одобренный закон также продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ (тарифы, расценки, ставки) в зависимости от видов объектов недвижимости, что позволит предотвратить необоснованное завышение цен на них.