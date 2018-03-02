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20:45, 2 марта 2018 2 740
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Пропавшего дальнобойщика нашли пьяным в придорожном кафе 1

Пропавшего дальнобойщика нашли пьяным в придорожном кафе

Фото: Pixabay.com

Пропавшего дальнобойщика, который вез груз рыбы из Рязани в Санкт-Петербург, нашли пьяным в придорожном кафе. Об этом сообщил портал 47news.ru.

Волонтеры обнаружили мужчину в пятницу, 2 марта, в деревню Головково Солнечногорского района Московской области. По словам заказчика перевозки, неподалеку от заведения в целости стояла фура с грузом.

Напомним, 44-летний дальнобойщик Григорий Лебедев выехал из Рязани 26 февраля. В Петербург он должен был приехать на следующий день, но 27 февраля он сообщил, что остановился недалеко от Солнечногорска, после чего перестал выходить на связь.


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