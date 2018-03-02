Пропавшего дальнобойщика нашли пьяным в придорожном кафе

Пропавшего дальнобойщика, который вез груз рыбы из Рязани в Санкт-Петербург,
Волонтеры обнаружили мужчину в пятницу, 2 марта, в деревню Головково Солнечногорского района Московской области. По словам заказчика перевозки, неподалеку от заведения в целости стояла фура с
Напомним, 44-летний дальнобойщик Григорий Лебедев выехал из Рязани 26 февраля. В Петербург он должен был приехать на следующий день, но 27 февраля он сообщил, что остановился недалеко от Солнечногорска, после чего перестал выходить на связь.