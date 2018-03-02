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19:39, 2 марта 2018 336

На встрече с волонтерами из штаба Путина Стас Михайлов рассказал, почему стал доверенным лицом 1

На встрече с волонтерами из штаба Путина Стас Михайлов рассказал, почему стал доверенным лицом

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 2 марта, Стас Михайлов встретился с волонтерами из рязанского штаба Путина.

Он отметил, что уже не в первый раз участвует в президентской кампании в качестве доверенного лица и каждый раз это его осмысленный и твердый выбор. Артист подчеркнул, что стал доверенным лицом после личного знакомства с президентом Владимиром Путиным и посчитал необходимым донести его взгляды до наибольшего количества людей: «Самое главное, чтобы мы понимали — мы выбирая президента сегодня, мы выбираем будущее нашей с вами страны». Сам Михайлов твердо намерен голосовать. Он поделился, что за день до выборов состоится день рождения его мамы, что для него очень символично.

Артист стал доверенным лицом после личного знакомства с Владимиром Путиным

На встрече волонтеры задали вопрос о традициях добровольчества в семье артиста. Певец ответил, что в силу юного возраста не все его домочадцы знают, что это такое, но он воспитывает в детях добро и уважение к истории: «Если мы четко будем знать свою историю и у нас будет хорошая почва под ногами, мы не станем флюгерами: людьми без будущего, без прошлого. Такими очень просто управлять. И еще самое страшное жить без веры и без своей позиции».

Напомним, что в других региональных штабах работа также ведется: представители ЛДПР посещают районы области. Коммунисты раздают в районах агитматериалы: буклеты, календари, спецвыпуски газеты «Правда». Рязанский представитель кандидата «против всех» Ксении Собчак Никита Матвеев рассказал, что он с волонтерами продолжает набор наблюдателей и их обучение. В штабе регионального отделения «Яблока» сообщили, что запустили полевую кампанию: пикеты с агиткубами, поквартирный обход. Также их колл-центр обзванивает базу сторонников, приглашая на выборы. Представители других кандидатов в президенты в Рязани не активны. Связаться со штабами Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова редакции не удалось.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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8 часов назад
Путешествие по России, не выходя из дома

Путешествие по России, не выходя из дома

В Рязань приехал блогер, который путешествует по России на самодельном доме на колесах.

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