Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:07, 2 марта 2018 3 187
 0    0

Чиновница милославской администрации попала под следствие за махинации с жильем

Чиновница милославской администрации попала под следствие за махинации с жильем

Сотрудница администрации Милославского района попала под следствие из-за махинаций с жильем. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в апреле 2014 года женщина предоставила недостоверные сведения о том, что ее дочь нуждается в жилье, предоставляемом по договорам социального найма. Последнюю незаконно поставили на учет и позже выдали ей квартиру в поселке Милославское площадью 30,4 кв. м, которую она приватизировала.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:38, 2 марта 2018
Любимов открыл начальную школу с «зимним садом» в Александро-Невском. Фото
17:59, 2 марта 2018
За год 86 рязанцев отравились «спайсами»
17:53, 2 марта 2018
«Вы еще тут рыдать будете». Жюри «Comedy Баттл» на ТНТ похвалило рязанского комика
17:33, 2 марта 2018
Жителя Шиловского района осудили за незаконное хранение оружия
17:17, 2 марта 2018
В Рязанском агроуниверситете обсудили развитие растениеводства региона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Транспорт, скандалы, коррупционные дела. Главные события зимы по версии RZN.info

Редакция RZN.info выбрала пять главных сюжетов, отразившихся на жизни рязанцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 661
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 858
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 22 364
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 20 363
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:49, 28 февраля 2018 17 835
В Рязанской области впервые за 30 лет зафиксировали случаи бруцеллеза
Все новости
Голосования

Опрос для мужчин. Что вы собираетесь подарить возлюбленной на 8 марта?

Окончание опроса: 8.03.2018
Архив голосований
Форум