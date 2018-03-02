Чиновница милославской администрации попала под следствие за махинации с жильем

Сотрудница администрации Милославского района попала под следствие из-за махинаций с жильем. Об этом сообщила
По данным следствия, в апреле 2014 года женщина предоставила недостоверные сведения о том, что ее дочь нуждается в жилье, предоставляемом по договорам социального найма. Последнюю незаконно поставили на учет и позже выдали ей квартиру в поселке Милославское площадью 30,4 кв. м, которую она приватизировала.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.