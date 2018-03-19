Знак и пустота. Около деревни в Кораблинском районе сделали новую остановку

Около деревни Табаево Кораблинского района сделали остановку по требованию. Об этом пишет ИД «
Отмечается, что местные жители давно просили сделать остановку на шоссе. Ранее для того, чтобы уехать из деревни необходимо было добраться до Поселка Газопровода, который находится в 1,5 километра.
«Табаевцы — а в большинстве своем это пожилые люди, которым тяжело ходить, — давно уже просили сделать остановку на шоссе, напротив фермы, — рассказала местная жительница Надежда Чертыковцева. — Осенью с инициативной группой обошла деревню, собрала подписи людей под обращением к главе администрации Пехлецкого поселения Александру Власову с просьбой помочь добиться строительства остановки. С ним я побывала на приеме у главы района Светланы Николаевой. Выслушав меня, она пообещала, что лично обратится к министру транспорта правительства области. И слово сдержала».
Сначала напротив фермы на трассе установили указатель «Табаево 0,3», затем дело «приостановилось» из-за нехватки денег на проект.
После обращения к министру транспорта область поручила установить временную остановку.
Фото ИД «