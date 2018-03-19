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13:01, 19 марта 2018 377
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Знак и пустота. Около деревни в Кораблинском районе сделали новую остановку

Знак и пустота. Около деревни в Кораблинском районе сделали новую остановку

Около деревни Табаево Кораблинского района сделали остановку по требованию. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что местные жители давно просили сделать остановку на шоссе. Ранее для того, чтобы уехать из деревни необходимо было добраться до Поселка Газопровода, который находится в 1,5 километра.

«Табаевцы — а в большинстве своем это пожилые люди, которым тяжело ходить, — давно уже просили сделать остановку на шоссе, напротив фермы, — рассказала местная жительница Надежда Чертыковцева. — Осенью с инициативной группой обошла деревню, собрала подписи людей под обращением к главе администрации Пехлецкого поселения Александру Власову с просьбой помочь добиться строительства остановки. С ним я побывала на приеме у главы района Светланы Николаевой. Выслушав меня, она пообещала, что лично обратится к министру транспорта правительства области. И слово сдержала».

Сначала напротив фермы на трассе установили указатель «Табаево 0,3», затем дело «приостановилось» из-за нехватки денег на проект.

После обращения к министру транспорта область поручила установить временную остановку.

Фото ИД «Пресса»


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