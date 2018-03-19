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16:11, 19 марта 2018 306

За месяц абоненты «МегаФона» почти вдвое увеличили трафик на прослушивание музыки онлайн

За месяц абоненты «МегаФона» почти вдвое увеличили трафик на прослушивание музыки онлайн

В конце ноября 2017 года «МегаФон» предоставил абонентам безлимитный трафик на сервисы «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM. Меломаны сразу отреагировали на предложение, сообщила пресс-служба оператора.

За месяц трафик на прослушивание музыки онлайн в сети «МегаФон» вырос в 1,7 раз — пропорционально числу пользователей музыкальных сервисов. Самым популярным приложением стало BOOM, которое позволяет прослушивать треки из списка «ВКонтакте».

«В среднем на прослушивание музыки в месяц абонент расходует 2,7 ГБ трафика. Однако, благодаря специальному предложению компании „МегаФон“, этот трафик для него бесплатный», — говорится в сообщении.

Возможность использования музыкальных сервисов без ограничения трафика появилась у клиентов «МегаФона» в рамках линейки тарифных планов «Включайся». При этом пользователи получают не только пакеты традиционных мобильных услуг, но и безлимитный доступ к ряду дополнительных сервисов — мессенджеров, соцсетей, приложений.

«Так, для абонентов обновленного тарифного плана „Включайся.Слушай“ действует специальная цена на использование приложений „Яндекс.Музыка“ и Zvooq, а использование самого популярного музыкального сервиса BOOM и вовсе бесплатно в течение года после подключения при условии использования официального приложения BOOM (12+) без перехода на сторонние сайты. Ограничения по доступности музыкального контента могут быть установлены его правообладателем», — рассказали в пресс-службе.

Узнать подробнее о возможности использования музыкальных приложений можно на сайте оператора.


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Рефинансирование по-рязански

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