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14:52, 19 марта 2018 402
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Вдова рязанского инвалида-чернобыльца обратилась в Конституционный суд России

Вдова рязанского инвалида-чернобыльца обратилась в Конституционный суд России

Вдова рязанского инвалида-чернобыльца обратилась в Конституционный суд России после того, как ей отказали в ежемесячных выплатах. Об этом говорится в постановлении КС РФ.

Дело рассмотрели без проведения слушания. Жительница Рязанской области обратилась в суд после смерти в 2008 году ее мужа, инвалида-чернобыльца. При жизни мужчины заявительница находилась на его иждивении, после смерти мужа женщине отказали в ежемесячной компенсации на приобретение продуктов.

Как посчитала рязанка, пункт 4 статьи 14 закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» нарушает конституционные права членов семьи умершего инвалида-чернобыльца и обратилась в КС.

Суд обратил внимание, что правоприменители всегда по разному определяли круг лиц, имеющих право на компенсацию. В данной ситуации КС признал норму не соответствующей конституции.

Законодателю предписали устранить неопределенность закона. Решения по делу рязанки будут пересмотрены.


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