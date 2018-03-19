Вдова рязанского инвалида-чернобыльца обратилась в Конституционный суд России после того, как ей отказали в ежемесячных выплатах. Об этом говорится в
Дело рассмотрели без проведения слушания. Жительница Рязанской области обратилась в суд после смерти в 2008 году ее мужа, инвалида-чернобыльца. При жизни мужчины заявительница находилась на его иждивении, после смерти мужа женщине отказали в ежемесячной компенсации на приобретение продуктов.
Как посчитала рязанка, пункт 4 статьи 14 закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» нарушает конституционные права членов семьи умершего инвалида-чернобыльца и обратилась в КС.
Суд обратил внимание, что правоприменители всегда по разному определяли круг лиц, имеющих право на компенсацию. В данной ситуации КС признал норму не соответствующей конституции.
Законодателю предписали устранить неопределенность закона. Решения по делу рязанки будут пересмотрены.