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2:10, 19 марта 2018 185
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В Рязанской области осталось обработать пять протоколов президентских выборов

В Рязанской области осталось обработать пять протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 99,51% протоколов участковых комиссий на выборах президента — 1 022 из 1 027. Данные появились в системе «Выборы». Промежуточные результаты:

  • Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,68%;
  • Павел Грудинин (КПРФ) 12,68%;
  • Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,16%;
  • Владимир Путин (Самовыдвижение) 76,32%;
  • Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,29%;
  • Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,62%;
  • Борис Титов (Партия Роста) 0,61%;
  • Григорий Явлинский (Яблоко) 0,68%.

Итоговая явка на обработанных участках составила 65,07%.

RZN.info ведет трансляцию подсчета голосов.


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