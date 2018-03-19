В Рязанской области осталось обработать пять протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 99,51% протоколов участковых комиссий на выборах президента — 1 022 из 1 027. Данные появились в системе «Выборы». Промежуточные результаты:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,68%;
- Павел Грудинин (КПРФ) 12,68%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,16%;
- Владимир Путин (Самовыдвижение) 76,32%;
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,29%;
- Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,62%;
- Борис Титов (Партия Роста) 0,61%;
- Григорий Явлинский (Яблоко) 0,68%.
Итоговая явка на обработанных участках составила 65,07%.
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