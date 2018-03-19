В Рязанской области осталось обработать четверть протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 86,85% протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта. Данные появились в системе «Выборы». Промежуточные результаты:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,67%;
- Павел Грудинин (КПРФ) 12,65%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,13%;
- Владимир Путин (Самовыдвижение) 76,45%;
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,30%;
- Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,61%;
- Борис Титов (Партия Роста) 0,61%;
- Григорий Явлинский (Яблоко) 0,68%.
Итоговая явка на обработанных участках составила 65,74%. RZN.info ведет