В пятницу в Рязани будет работать передвижной флюорограф

В пятницу, 23 марта, в Рязани будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщил
Передвижной флюорограф будет работать со стороны супермаркета «Карусель». С 10:00 до 17:00 там можно будет пройти обследование и получить консультацию фтизиатра, с 13:00 до 18:00 у входа №1 будут работать специалисты центра здоровья ОКБ и центра медицинской профилактики.
«Все желающие бесплатно могут пройти тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную оценку функций дыхательной системы, по результатам осмотра будут даны рекомендации врача, а также консультации по здоровому образу жизни, обучение населения методам самоконтроля за состоянием здоровья», — отметили в сообщении.
Акция приурочена к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, которая проводится ежегодно 24 марта.