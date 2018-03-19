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14:19, 19 марта 2018 665
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В пятницу в Рязани будет работать передвижной флюорограф

В пятницу в Рязани будет работать передвижной флюорограф

В пятницу, 23 марта, в Рязани будет работать передвижной флюорограф. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Передвижной флюорограф будет работать со стороны супермаркета «Карусель». С 10:00 до 17:00 там можно будет пройти обследование и получить консультацию фтизиатра, с 13:00 до 18:00 у входа №1 будут работать специалисты центра здоровья ОКБ и центра медицинской профилактики.

«Все желающие бесплатно могут пройти тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную оценку функций дыхательной системы, по результатам осмотра будут даны рекомендации врача, а также консультации по здоровому образу жизни, обучение населения методам самоконтроля за состоянием здоровья», — отметили в сообщении.

Акция приурочена к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, которая проводится ежегодно 24 марта.


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