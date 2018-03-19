В Рязани проголосовали более 250 находящихся в СИЗО подозреваемых

В день выборов президента России, 18 марта, в Рязани проголосовали более 250 человек, находящихся в СИЗО. Всего в уголовно-исполнительной системе региона организовали три выездных избирательных участка, сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.
При голосовании в следственных изоляторах и больнице для осужденных присутствовали члены общественной наблюдательной комиссии, общественного совета при УФСИН и представители прокуратуры.
Кроме того, в голосовании участвовали 29 человек, которые находятся под домашним арестом. Некоторые из них посетили избирательные участки, другие голосовали по месту жительства.
Фото пресс-службы регионального УФСИН России