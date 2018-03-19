Скончался основатель рязанской команды КВН «Головы» Виктор Вологжанин

В понедельник, 19 марта, умер один из основателей рязанской команды КВН «Головы» Виктор Вологжанин. Об этом
Вологжанин скончался на 42-м году жизни. Команда КВН «Головы», основателем которой был рязанец, в 1998—1999 годах победила в финале Рязанской городской лиги и на международном фестивале «Славянский базар».
Также команда играла на международном фестивале «КиВиН-2001» в Сочи.
Прощание с Вологжаниным состоится в среду, 21 марта, в 10:00 на улице Свободы, дом №79 (Музей молодежного движения).
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