Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:17, 19 марта 2018 223

«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной

«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной

Компания «Рязаньгоргаз» рассказала рязанцам об особенностях использования газа весной. По словам специалистов, во время оттаивания грунта на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб.

«Из поврежденных газопроводов газ может проникать через почву и подземные инженерные коммуникации в любые строения, это приводит к загазованности, а при появлении открытого огня — к взрыву и пожару», — отметили в пресс-службе компании.

Признаками повреждения подземных газопроводов являются:

  • наличие запаха газа на улицах;
  • образование пузырьков на воде;
  • запах газа около колодцев;
  • запах газа в подвалах;
  • запах газа на первых этажах зданий.

При запахе газа нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. В этом случае нужно проветрить помещение и позвонить в аварийную службу по телефону 104.

«Весной существует особый риск отравления угарным газом. При резких колебаниях температуры воздуха ухудшается тяга в дымоходах. В этот период особенно важно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения, оборудованные газовыми приборами, перед каждым включением и во время работы газового водонагревателя или котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается!» — добавили специалисты.

Рязанцам напомнили, что нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может стать причиной взрыва, пожара и отравления угарным газом.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:17, 19 марта 2018
«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной
18:54, 18 марта 2018
В центре Рязани изменят движение на одном из перекрестков 3
9:48, 18 марта 2018
В понедельник на восьми улицах Рязани отключат свет
8:27, 18 марта 2018
В день выборов проезд на автобусах и троллейбусах Рязани сделали бесплатным
19:05, 17 марта 2018
В Москве откроются три новые станции метро 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 038
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
12:07, 5 марта 2018 22 964
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
17:36, 15 марта 2018 19 176
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 103
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:41, 7 марта 2018 16 904
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум