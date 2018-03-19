«Рязаньгоргаз» призвал рязанцев быть осторожнее с газом весной

Компания «Рязаньгоргаз» рассказала рязанцам об особенностях использования газа весной. По словам специалистов, во время оттаивания грунта на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, что может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб.
«Из поврежденных газопроводов газ может проникать через почву и подземные инженерные коммуникации в любые строения, это приводит к загазованности, а при появлении открытого огня — к взрыву и пожару», — отметили в пресс-службе компании.
Признаками повреждения подземных газопроводов являются:
- наличие запаха газа на улицах;
- образование пузырьков на воде;
- запах газа около колодцев;
- запах газа в подвалах;
- запах газа на первых этажах зданий.
При запахе газа нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками. В этом случае нужно проветрить помещение и позвонить в аварийную службу по телефону 104.
«Весной существует особый риск отравления угарным газом. При резких колебаниях температуры воздуха ухудшается тяга в дымоходах. В этот период особенно важно обеспечивать приток свежего воздуха в помещения, оборудованные газовыми приборами, перед каждым включением и во время работы газового водонагревателя или котла проверять тягу. При отсутствии тяги пользоваться газовым оборудованием категорически запрещается!» — добавили специалисты.
Рязанцам напомнили, что нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов может стать причиной взрыва, пожара и отравления угарным газом.