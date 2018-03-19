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4:13, 19 марта 2018 149
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Путин получил больше 86% в Александро-Невском районе. Показатели

Путин получил больше 86% в Александро-Невском районе. Показатели

Победивший на президентских выборах в Рязанской области Владимир Путин показал лучший результат в Александро-Невском районе и Сасове — 86, 24 и 85,69% соответственно. Такие данные указаны в системе «Выборы».

Меньше всего голосов он получил в Чучковском районе (72,07%) и Касимове (68,32%) Общий результат Путина в регионе — 76,34%.

Павла Грудинина (12,65% в целом) поддержали Касимове (19,14%) и Чучковском районе (17,36%) районах Рязани. Жителей Путятинского (7,43%) и Александро-Невского (5,37%) районов его кандидатура не заинтересовала.

За Владимира Жириновского (6,17%) активно голосовали в Старожиловском районе (8,78%) и Касимове (7,61%) — в отличие от Милославского района (4,16%) и Сасова (3,59%).

Результаты Ксении Собчак оказались в диапазоне от 2,16% и 1,99% в Советском и Железнодорожном районах Рязани соответственно, до 0,51% (Чучковский район) и 0,45% (Шацкий).

Остальные кандидаты получили наибольшие результаты в районах.Рязани.

RZN.info вел трансляцию подсчета голосов.


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