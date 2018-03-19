В воскресенье, 18 марта, на улице Крупской сбили шестиклассницу. Об этом
Ford Foсus наехал на школьницу на нерегулируемом переходе.
Девочку с травмой головы госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 18 марта, на улице Крупской сбили шестиклассницу. Об этом
Ford Foсus наехал на школьницу на нерегулируемом переходе.
Девочку с травмой головы госпитализировали.
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