Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

3:42, 19 марта 2018 161
 0    0

На президентских выборах в Рязани проголосовало более 61%

На президентских выборах в Рязани проголосовало более 61%

В Рязани завершился подсчет голосов на выборах президента, которые прошли в воскресенье, 18 марта. Общая явка в городе составила 61,13%.

  • В Железнодоржном районе проголосовало 60,24%.

Первое место занял Владимир Путин с 73,34% голосов. Вторым стал Павел Грудинин с результатом в 13,81%, Жириновский — третий с 6,37%

  • В Октябрьском районе проголосовало 58,40%.

Первый Путин — 72,77% голосов, второй — Павел Грудинин 14,16%, Жириновский — третий с 6,69%.

  • В Московском районе проголосовало 60,24%.

Первое место занял Владимир Путин с 73,20% голосов. Вторым стал Павел Грудинин с результатом в 13,86%, Жириновский — третий с 6,67%.

  • В Советском районе проголосовало 65,72%.

Первый Путин — 74,15% голосов, второй — Павел Грудинин 13,74%, Жириновский — третий с 5,28%. Напомним, RZN.info вел трансляцию подсчета голосов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
4:13, 19 марта 2018
Путин получил больше 86% в Александро-Невском районе. Показатели
3:42, 19 марта 2018
На президентских выборах в Рязани проголосовало более 61%
3:31, 19 марта 2018
Путин выиграл выборы президента в Рязанской области с 76% голосов
2:10, 19 марта 2018
В Рязанской области осталось обработать пять протоколов президентских выборов
0:48, 19 марта 2018
Рязанская прокуратура проверит жалобу на принуждение к голосованию в школе №6.
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 24 867
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
12:07, 5 марта 2018 22 910
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
17:52, 13 марта 2018 19 028
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
17:36, 15 марта 2018 18 984
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
12:41, 7 марта 2018 16 764
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум