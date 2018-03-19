На президентских выборах в Рязани проголосовало более 61%

В Рязани завершился подсчет голосов на выборах президента, которые прошли в воскресенье, 18 марта. Общая явка в городе составила 61,13%.
- В Железнодоржном районе проголосовало 60,24%.
Первое место занял Владимир Путин с 73,34% голосов. Вторым стал Павел Грудинин с результатом в 13,81%, Жириновский — третий с 6,37%
- В Октябрьском районе проголосовало 58,40%.
Первый Путин — 72,77% голосов, второй — Павел Грудинин 14,16%, Жириновский — третий с 6,69%.
- В Московском районе проголосовало 60,24%.
Первое место занял Владимир Путин с 73,20% голосов. Вторым стал Павел Грудинин с результатом в 13,86%, Жириновский — третий с 6,67%.
- В Советском районе проголосовало 65,72%.
Первый Путин — 74,15% голосов, второй — Павел Грудинин 13,74%, Жириновский — третий с 5,28%. Напомним, RZN.info вел