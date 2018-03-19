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8:33, 19 марта 2018 506
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На пожар у центрального автовокзала выезжали пять расчетов

На пожар у центрального автовокзала выезжали пять расчетов

Нежилой частный дом у центрального автовокзала Рязани тушили пять пожарных расчетов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 18 марта, в 22:12. На место выезжали 15 пожарных.

Никто не пострадал.

Причину пожара и ущерб выясняют.

Ранее появилось видео.


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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