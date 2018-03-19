На пожар у центрального автовокзала выезжали пять расчетов

Нежилой частный дом у центрального автовокзала Рязани тушили пять пожарных расчетов. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 18 марта, в 22:12. На место выезжали 15 пожарных.
Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
Ранее
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Нежилой частный дом у центрального автовокзала Рязани тушили пять пожарных расчетов. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 18 марта, в 22:12. На место выезжали 15 пожарных.
Никто не пострадал.
Причину пожара и ущерб выясняют.
Ранее
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