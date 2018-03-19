Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:54, 19 марта 2018 1 641
 1    0

На Осеннем переулке начали сносить дома для застройки. Фото

На Осеннем переулке начали сносить дома для застройки. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На 1-м Осеннем переулке в Рязани начали сносить дома. Первое здание сломали в минувшие выходные.

Деревянный дом №19 1940-го года постройки располагался на перекрестке Осеннего переулка и улицы Татарской. По словам рабочих, сносить планируют и близлежащие здания.

Участок площадью 0,25 гектаров, который огражден железным забором, входит в муниципальную программу развития территорий. Она предполагает строительство новых зданий на месте снесенных.

В 2013 году территорию выставляли на торги, но аукцион признали несостоявшимся из-за одного участника.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:59, 19 марта 2018
Скончался основатель рязанской команды КВН «Головы» Виктор Вологжанин
16:53, 19 марта 2018
Любовь с первого взгляда. Рязанец сделал предложение на избирательном участке
16:51, 19 марта 2018
На ремонт двух рязанских домов-интернатов выделили 2,5 млн рублей
16:34, 19 марта 2018
На рязанца завели уголовное дело за долги по алиментам и кредиту
16:17, 19 марта 2018
Грудинин ответил на требование Дудя сбрить усы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Рязанцы также могут пользоваться смартфонами, умными часами и другими устройствами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 310
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 19 853
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 253
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 17 168
Лариса Долина проголосовала в Рязани
12:41, 7 марта 2018 17 123
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум