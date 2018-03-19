На Осеннем переулке начали сносить дома для застройки. Фото

На 1-м Осеннем переулке в Рязани начали сносить дома. Первое здание сломали в минувшие выходные.
Деревянный дом №19 1940-го года постройки располагался на перекрестке Осеннего переулка и улицы Татарской. По словам рабочих, сносить планируют и близлежащие здания.
Участок площадью 0,25 гектаров, который огражден железным забором, входит в муниципальную программу развития территорий. Она предполагает строительство новых зданий на месте снесенных.
В 2013 году территорию выставляли на торги, но аукцион признали несостоявшимся из-за одного участника.