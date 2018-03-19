Ирина Салтыкова перепутала Рязань и Воронеж. Видео

Популярная в 90-х певица Ирина Салтыкова на концерте в Воронеже рассказала, как однажды перепутала этот город с Рязанью.
Неловкая ситуация с поп-звездой 90-х произошла 15 лет назад на воронежском стадионе.
«Дождь лил. Танцоры надо мной держат зонт. Я говорю: „Привет, Рязань!“. В зале гул, естественно. Я опять говорю: „Привет, Рязань!“. Но опять не реагирует никто. Танцоры уже говорят мне: „Так это Воронеж!“. А мы так устали, частые города. Это сейчас уже ничего не перепутаешь», — вспомнила Салтыкова.
Певица не стала оправдываться перед поклонниками.
«Я сказала так: «А когда вы меня с Ириной Аллегровой путаете, это нормально?» — посмеялась Салтыкова.