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9:01, 19 марта 2018 227
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Ирина Салтыкова перепутала Рязань и Воронеж. Видео

Ирина Салтыкова перепутала Рязань и Воронеж. Видео

Популярная в 90-х певица Ирина Салтыкова на концерте в Воронеже рассказала, как однажды перепутала этот город с Рязанью.

Неловкая ситуация с поп-звездой 90-х произошла 15 лет назад на воронежском стадионе.

«Дождь лил. Танцоры надо мной держат зонт. Я говорю: „Привет, Рязань!“. В зале гул, естественно. Я опять говорю: „Привет, Рязань!“. Но опять не реагирует никто. Танцоры уже говорят мне: „Так это Воронеж!“. А мы так устали, частые города. Это сейчас уже ничего не перепутаешь», — вспомнила Салтыкова.

Певица не стала оправдываться перед поклонниками.

«Я сказала так: «А когда вы меня с Ириной Аллегровой путаете, это нормально?» — посмеялась Салтыкова.


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