Единороссы обсудили предварительные итоги голосования

В воскресенье, 18 марта, единороссы поучаствовали во всероссийской видеоконференции, на которой обсуждали предварительные итоги голосования.
В ходе совещания руководители субъектов России доложили о ходе избирательной кампании. Рязанскую область представляли члены генсовета «
Губернатор подчеркнул, что выборы в регионе прошли «в правовом поле». «У нас было много иностранных наблюдателей, в том числе генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, а также из европейских стран. Они проехали по участкам, посмотрели на ход и организацию голосования и не зафиксировали каких-либо проблемных моментов, не отметили никаких нарушений. Вся страна и Рязанская область сработали хорошо», — сказал Любимов.
Аркадий Фомин отметил, что жители области приняли активное участие в голосовании. «Сейчас ведется подсчет голосов. Выборы прошли с хорошим позитивным настроем. Мы постарались сделать так, чтобы вовлеченность в избирательную компанию была максимальной», — прокомментировал лидер рязанских единороссов.