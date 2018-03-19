Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 19 марта 2018 239

Единороссы обсудили предварительные итоги голосования

Единороссы обсудили предварительные итоги голосования

В воскресенье, 18 марта, единороссы поучаствовали во всероссийской видеоконференции, на которой обсуждали предварительные итоги голосования.

В ходе совещания руководители субъектов России доложили о ходе избирательной кампании. Рязанскую область представляли члены генсовета «Единой России» — Николай Любимов и Аркадий Фомин.

Губернатор подчеркнул, что выборы в регионе прошли «в правовом поле». «У нас было много иностранных наблюдателей, в том числе генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, а также из европейских стран. Они проехали по участкам, посмотрели на ход и организацию голосования и не зафиксировали каких-либо проблемных моментов, не отметили никаких нарушений. Вся страна и Рязанская область сработали хорошо», — сказал Любимов.

Аркадий Фомин отметил, что жители области приняли активное участие в голосовании. «Сейчас ведется подсчет голосов. Выборы прошли с хорошим позитивным настроем. Мы постарались сделать так, чтобы вовлеченность в избирательную компанию была максимальной», — прокомментировал лидер рязанских единороссов.


© RZN.info

adv

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
10:08, 19 марта 2018
Единороссы обсудили предварительные итоги голосования
8:11, 19 марта 2018
После обработки 99% протоколов Путин набирает более 76% — ЦИК
3:42, 19 марта 2018
На президентских выборах в Рязани проголосовало более 61%
3:31, 19 марта 2018
Путин выиграл выборы президента в Рязанской области с 76% голосов 1
2:10, 19 марта 2018
В Рязанской области осталось обработать пять протоколов президентских выборов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 038
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
12:07, 5 марта 2018 22 964
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
17:36, 15 марта 2018 19 176
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 19 103
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:41, 7 марта 2018 16 904
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум