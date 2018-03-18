В Рязанской области обработали половину протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 53,75% протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта.
Промежуточные результаты:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,66%;
- Павел Грудинин (КПРФ) 12,09%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,01%;
- Владимир Путин (Самовыдвижение) 77,32%;
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,23%;
- Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,58%;
- Борис Титов (Партия Роста) 0,59%;
- Григорий Явлинский (Яблоко) 0,64%.
Итоговая явка на обработанных участках составила 67,23%.
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