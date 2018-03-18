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23:14, 18 марта 2018 326
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В Рязанской области обработали половину протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали половину протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 53,75% протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта.

Промежуточные результаты:

  • Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,66%;
  • Павел Грудинин (КПРФ) 12,09%;
  • Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,01%;
  • Владимир Путин (Самовыдвижение) 77,32%;
  • Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,23%;
  • Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,58%;
  • Борис Титов (Партия Роста) 0,59%;
  • Григорий Явлинский (Яблоко) 0,64%.

Итоговая явка на обработанных участках составила 67,23%.

RZN.info ведет трансляцию подсчета голосов.


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