В Рязанской области обработали четверть протоколов президентских выборов

В Рязанской области обработали 26,10% протоколов голосования на выборах президента, которое прошло в воскресенье, 18 марта. Данные появились в системе «Выборы».
Промежуточные результаты:
- Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,68%;
- Павел Грудинин (КПРФ) 12,28%;
- Владимир Жириновский (ЛДПР) 6,07%;
- Владимир Путин (Самовыдвижение) 76,94%;
- Ксения Собчак (Гражданская инициатива) 1,30%;
- Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,59%;
- Борис Титов (Партия Роста) 0,61%;
- Григорий Явлинский (Яблоко) 0,69%.
Итоговая яявка на обработанных участках составила 66,12%.
RZN.info