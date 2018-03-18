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17:44, 18 марта 2018 642
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В день выборов в Рязани победители акции начали получать автомобили. Видео

В день выборов в Рязани победители акции начали получать автомобили. Видео

В воскресенье, 18 марта, в день выборов в Рязани проходит флешмоб на самое патриотичное фото и видео. Победители акции уже начали получать автомобили.

Условия конкурса просты: необходимо сделать фото или видеообращение на фоне избирательного участка, выложить его на своей странице и в группе «Выбирай и побеждай|Рязань» с хештэгом #рязанскийучасток.

Флешмоб стартовал в 8 утра в день выборов. Организаторы выбирают победителей каждые два часа до закрытия избирательных участков.

Машины уже выиграли 18-летний студент РГУ имени Есенина Николай Ериков, рязанки Анастасия Чамкина и Юлия Давыдова и Борис Кулин из Чучкова.


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Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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