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11:25, 18 марта 2018 159
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Сын солиста «Пикника» опроверг информацию о переломе таза отца в ДТП по дороге в Рязань

Сын солиста «Пикника» опроверг информацию о переломе таза отца в ДТП по дороге в Рязань

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Сын солиста «Пикника» опроверг информацию о переломе таза отца в ДТП по дороге в Рязань. По словам Стаса Шклярского, «все настроены оптимистично».

«Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много. Надеюсь на понимание, и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах. Сразу скажу, что у папы таз не сломан», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Стас Шклярский призвал «не идти на поводу у домыслов» и дождаться официальных заявлений.

Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.

Очевидец ДТП рассказал, что авария произошла из-за пьяного водителя автомобиля Honda.

Из-за происшествия концерт в Рязани отменили.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото сайта УМВД по Владимирской области


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