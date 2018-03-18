Сын солиста «Пикника» опроверг информацию о переломе таза отца в ДТП по дороге в Рязань. По словам Стаса Шклярского, «все настроены оптимистично».
«Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много. Надеюсь на понимание, и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах. Сразу скажу, что у папы таз не сломан», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».
Стас Шклярский призвал «не идти на поводу у домыслов» и дождаться официальных заявлений.
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Фото сайта УМВД по Владимирской области