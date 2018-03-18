Рязанский избиратель в костюме дракона попал на страницы федеральных СМИ. О нем сообщили «
РБК включил его в
Напомним, рязанец Денис Демешин
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Рязанский избиратель в костюме дракона попал на страницы федеральных СМИ. О нем сообщили «
РБК включил его в
Напомним, рязанец Денис Демешин
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.