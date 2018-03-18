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18:34, 18 марта 2018 780
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Рязанский избиратель в костюме дракона попал на страницы федеральных СМИ

Рязанский избиратель в костюме дракона попал на страницы федеральных СМИ

Рязанский избиратель в костюме дракона попал на страницы федеральных СМИ. О нем сообщили «РИА Новости», Life, РБК и другие агентства.

РБК включил его в подборку странных костюмов, в которых россияне приходили на выборы, «РИА Новости» и Life посвятили избирателю отдельные заметки.

Напомним, рязанец Денис Демешин пришел на избирательный участок №937 на улице Вишневой, надев костюм дракона. Он рассказал, что члены избирательной комиссии сомневались, что он поместится вместе с костюмом в кабинку для голосования.


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