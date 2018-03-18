Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:46, 18 марта 2018 381
 0    0

Рязанский митрополит отслужил последнюю родительскую субботу Великого поста в Казанском монастыре

Рязанский митрополит отслужил последнюю родительскую субботу Великого поста в Казанском монастыре

Последнюю родительскую субботу Великого поста отслужили в Казанском монастыре Рязани. Панихиду возглавил митрополит Марк, сообщает сайт Рязанской епархии.

После богослужения архиерей напромнил прихожанам, что Церковь неслучайно призывает христиан в дни Великого поста молиться об умерших.

«Дело в том, что мы обычно поглощены житейской суетой и мало думаем о молитве, о добрых делах и богомыслии. Великий пост — это время подвигов, время хоть какого бы то ни было воздержания, когда мы пытаемся встрепенуться, очнуться от нашего обычного греховного дремотного состояния, — отметил митрополит. — И, конечно же, Церковь призывает нас молиться не только о прощении своих грехов. Будучи движимыми чувствами любви и сострадания, мы должны разделять их не только на всех живущих в мире, но и на всех, кто этот мир уже оставил».

Первые поминовения усопших начались еще в период подготовительных недель перед Четыредесятницей. Родительские субботы проводили также во вторую, третью и четвертую недели Великого поста.

Фото сайта Рязанской епархии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:25, 18 марта 2018
Сын солиста «Пикника» опроверг информацию о переломе таза отца в ДТП по дороге в Рязань
11:03, 18 марта 2018
На одной из улиц Шацка из-за прорыва не было воды
10:46, 18 марта 2018
Рязанский митрополит отслужил последнюю родительскую субботу Великого поста в Казанском монастыре
10:18, 18 марта 2018
«Беженцы из Донбасса» украли у рязанского ветерана 90 тысяч
9:36, 18 марта 2018
В Старожилове сгорела квартира
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 24 454
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
12:07, 5 марта 2018 22 746
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
17:52, 13 марта 2018 18 698
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
17:36, 15 марта 2018 18 296
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
12:41, 7 марта 2018 16 496
Любимов открыл новый бассейн в Рязани. Фоторепортаж
Все новости
Форум