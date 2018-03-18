Рязанский митрополит отслужил последнюю родительскую субботу Великого поста в Казанском монастыре

Последнюю родительскую субботу Великого поста отслужили в Казанском монастыре Рязани. Панихиду возглавил митрополит Марк,
После богослужения архиерей напромнил прихожанам, что Церковь неслучайно призывает христиан в дни Великого поста молиться об умерших.
«Дело в том, что мы обычно поглощены житейской суетой и мало думаем о молитве, о добрых делах и богомыслии. Великий пост — это время подвигов, время хоть какого бы то ни было воздержания, когда мы пытаемся встрепенуться, очнуться от нашего обычного греховного дремотного состояния, — отметил митрополит. — И, конечно же, Церковь призывает нас молиться не только о прощении своих грехов. Будучи движимыми чувствами любви и сострадания, мы должны разделять их не только на всех живущих в мире, но и на всех, кто этот мир уже оставил».
Первые поминовения усопших начались еще в период подготовительных недель перед Четыредесятницей. Родительские субботы проводили также во вторую, третью и четвертую недели Великого поста.
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