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10:31, 18 марта 2018 1 091
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Не весна. Прогноз погоды в Рязани с 19 по 23 марта

Не весна. Прогноз погоды в Рязани с 19 по 23 марта

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В ближайшую неделю в Рязанской области сохранится зимняя погода с температурой около нуля днем и заморозками ночью. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 19 марта, столбик термометра опустится до -16 градусов, днем потеплеет до -3 градусов, переменная облачность, без осадков. Ночные заморозки продолжаться и во вторник, 22 марта, — до -13, днем воздух прогреется до -1, переменная облачность, без осадков.

Самым теплым днем на следующей неделе должна стать среда, 21 марта, Ночью будет до -12, а днем потеплеет до нуля градусов, будет облачно, возможен мокрый снег. В ночь на четверг, 22 марта, столбики термометров опустятся до -10, днем будет до -3, облачно, возможен снег.

23 марта, в последний день рабочей недели, в Рязани потеплеет до -1, будет облачно, возможны осадки.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил морозный март особенностями климата.

«Ожидание весны в марте сильно завышено, и нельзя удовлетворить желание москвичей, чтобы уже 1 марта была травка. Приходится метеорологам каждый раз втягивать голову в плечи и оправдываться, и так из года в год, но ведь ничего не поделаешь — климат у нас такой», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Синоптики отмечают, что такое холодное начало весны бывает раз в 18 лет.


© RZN.info

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