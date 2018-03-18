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16:14, 18 марта 2018 120
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На выборы в Рязанской области приехал иностранный наблюдатель

На выборы в Рязанской области приехал иностранный наблюдатель

Рязанскую область посетил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей от ШОС Рашид Алимов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Рязанская область стала единственным регионом посетил руководитель миссии наблюдателей от ШОС. Рашид Алимов отметил хорошую организацию процесса голосования и активность избирателей в Рязани.

«Мы с раннего утра ездим по избирательным участкам. Больше всего мне нравится настроение людей. Во-первых, заметно, что они с большим желанием идут на избирательные участки. Во-вторых, видно, что они уже определились с выбором, поэтому идут уверенно и голосуют. Самое важное, что на участках открытая атмосфера. Я имел возможность говорить с наблюдателями. У них нет никаких замечаний по организации выборов, а это самое главное, — сказал Рашид Алимов.- Кроме того, я хотел бы отметить, что выборы в России — не для наблюдателей, они, прежде всего, для граждан страны. Мы очень надеемся на то, что выбор будет сделан правильный, и это позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны, процветание великой России».

По словам генсекретаря ШОС, миссия наблюдателей на выборах начала работать на территории России 13 марта, в том числе во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Краснодаре, Москве и ряде других субъектов.

«Первые сведения, которые мы получаем, весьма позитивны. Прежде всего, речь идет о высокой степени организации участков, хорошей подготовке членов участковых избирательных комиссий. Отмечается достаточно высокая для первой половины дня явка, — сказал Рашид Алимов.

Как отметил председатель рязанского облизбиркома Владимир Грачев, на территории региона работают 14 международных наблюдателей.

Фото из группы правительства региона «ВКонтакте»


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