На выборах президента в Рязанской области не зафиксировали серьезных нарушений

Выборы президента России в Рязанской области проходят без существенных нарушений. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Как сообщил заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков, люди голосуют «активно».

«Люди идут активно голосовать, в том числе молодые избиратели. У нас для впервые голосующих приготовлены небольшие памятные подарки», — сказал он.

По его словам, все замечания ликвидируются в течение 15 минут.

«Поправить камеру видеонаблюдения где-то. Или откорректировать поток избирателей, чтобы не закрывали обзор наблюдателям на участке», — пояснил зампред облизбиркома.

Как уточнил он, сейчас в избирательную комиссию поступили пять обращений, по которым ведется работа.

Также Дмитрий Боков прокомментировал ситуацию на участке в Доме общественных организаций.

«Этот участок организован по просьбе нашего военного десантного училища. Там голосуют курсанты и военнослужащие. Им так удобно, это делается в регионе традиционно. Люди военные, они организованно с командирами приходят и осуществляют голосование. Оно проходит в соответствии со всеми требованиями законодательства о выборах. Полноценно соблюдена тайна голосования и процедура выдачи бюллетеней. Жалоб со стороны руководства военного учреждения по поводу организации к нам не поступало», — сказал он.

Зампред облизбиркома сообщил, что избирательные участки работают в ОКБ и рязанской больнице №11, где могут проголосовать рязанцы, проходящие лечение в стационаре и дежурные врачи.

Для других больниц региона и тяжело больных, а также инвалидов организовали выездное голосование. Граждане, находящиеся в стационарных учреждениях минтруда и соцзащиты, которые не могут посетить избирательный участок из-за состояния здоровья, делают соответствующую заявку.