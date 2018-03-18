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13:41, 18 марта 2018 730
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Миллионный паблик опубликовал видео с детским танцем на участке в Рыбновском районе

Миллионный паблик опубликовал видео с детским танцем на участке в Рыбновском районе

Паблик «Лентач» соцсети «ВКонтакте», на который подписано более 1,7 миллиона человек, опубликовал видео с детским танцем на участке в Рыбновском районе.

На записи детский танцевальный коллектив выступает в зале для голосования, рядом со столом, на котором работают члены избирательной комиссии.

На момент написания новости, жалобы в облизбирком не поступило.


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