Миллионный паблик опубликовал видео с детским танцем на участке в Рыбновском районе

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На записи детский танцевальный коллектив выступает в зале для голосования, рядом со столом, на котором работают члены избирательной комиссии.
На момент написания новости, жалобы в облизбирком не поступило.
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Паблик «
На записи детский танцевальный коллектив выступает в зале для голосования, рядом со столом, на котором работают члены избирательной комиссии.
На момент написания новости, жалобы в облизбирком не поступило.
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RZN.info составил туристический маршрут, в который не вошел райцентр.